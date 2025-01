Ilfattoquotidiano.it - “Il diabete non mi ha impedito di battere campioni olimpici e mondiali, ma vengo escluso dai gruppi sportivi”: la storia di Giulio Gaetani

Un solo obiettivo: i Giochi di Los Angeles 2028., 24enne spadista leccese trapiantato a Torino, ha battuto, ma ora deve affrontare il più duro degli avversari: la legge italiana che gli vieta di entrare in un corpo militare per colpa della malattia di cui soffre.“A 22 mesi sono andato in coma per un’iperglicemia diabetica. – racconta in un’intervista a La Repubblica – Dopo la varicella il mio organismo è impazzito e il pancreas ha smesso di produrre insulina e glucagone. Da quel momento è iniziata la mia vita con il“. Nonostante oggi sia più facile convivere con questo problema di salute rispetto al passato,racconta di una questione di fondamentale importanza per lui: “Ilmi ha dato uno schiaffo nel 2017, quando al concorso per il gruppo sportivo dei Carabinieri ero nelle prime posizioni per meriti, ma poi sono statodopo gli esami del sangue.