Luce e gas, tornano gli aumenti. In Europa scorte ai minimi dal 2021

Non ci sono problemi per il gas, sia per gli approvvigionamenti sia per gli stoccaggi: in Italia "siamo messi bene", spiega Stefano Besseghini, presidente dell’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Dobbiamo però aspettarci un aumento dei costi al consumo: nel 2025 "ci sarà un incremento probabilmente del 9-10%" delle bollette dell’energia ma molto "dipende da quanto una persona consuma e da come va la situazione", dice Besseghini. Sulledi gas, arriva anche la rassicurazione del ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto: sono quasi al 78% (a 155,86 TWh) e sono in grado di coprire la domanda. Nonostante in calo rispetto agli ultimi due anni, sono anche superiori a quelle dell’Ue scese sotto la soglia del 70%, il secondo valore più basso dalad oggi".