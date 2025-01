Zorro da stasera su Canale 5 tutto sulla nuova serie ‘Amore e vendetta’

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Torna uno dei personaggi più amati della letteratura e della televisione: su5 andranno in onda questa sera le prime tre puntate di ‘– Amore etv spagnola che racconta il mito dell’eroe mascherato. Si tratta della prima trasmissione in chiaro dellatv prodotta nel 2024. Diego de la Vega torna in California per vendicare l’omicidio del padre e assume il titolo di, il giustiziere mascherato che aiuta i deboli e gli indifesi, stretti nella morsa dei colonizzatori della California, degli oligarchi russi e dei francesi. Miguel Bernardeau, attore spagnolo noto per aver interpretato Guzman nellaNetlix ‘Elite’, indossa la maschera del protagonista. Nel cast ci sono anche Fele Martinez, Renata Notni, Paco Tous, Peter Vives Newey, Elia Galera, Andres Almeida, Joel Bosqued ed Emiliano Zurita.