Studentessa irpina giù dal balcone in Messico, è in prognosi riservata

Tempo di lettura: < 1 minutoSono gravi ma stazionarie le condizioni di Anastasia Sarro, la 23enneuniversitaria di Montemiletto, in provincia di Avellino, caduta domenica scorsa dal secondo piano di una residenza di Città del, dove la ragazza stava partecipando ad un programma formativo.La giovane, che frequenta il Politecnico di Torino, sarebbe precipitata accidentalmente da un’altezza di dieci metri riportando numerose fratture. Sottoposta ad intervento chirurgico, è in. I genitori, nella giornata di ieri, sono partiti alla volta del. Il sindaco di Montemiletto, Massimiliano Minichiello, nell’esprimere vicinanza ai familiari, conferma la natura accidentale della caduta. Indagini sono comunque in corso da parte delle autorità messicane per ricostruire la dinamica dell’accaduto.