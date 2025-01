Ilrestodelcarlino.it - "Rifiuti abbandonati sui nostri monti. E io li rimuovo sempre tutti da solo"

Massimiliano Martinelli di Piobbico, 56 anni, di cui 30 passati sul Nerone, amante delle passeggiate, ricercatore storico, appassionato di fotografia (ha già fatto diverse mostre e partecipato a convegni) trova anche il tempo per una nobile causa: quella di ripulire isentieri dai. "piùlungo isentieri di montagna – sottolinea Martinelli –. Questa è la verità che purtroppo sto constatando nelle uscite che quasi quotidianamente faccio in natura". Dove ne ha trovati? "Principalmente su una zona di interesse particolare, una località ben nota alle pendici del Nerone dove molti arrampicatori fanno tappa, in quanto ci sono falesie attrezzate per ogni grado di difficoltà da poter arrampicare. Oltre a questo, da qui partono sentieri estremamente affascinanti e selvaggi che portano in vetta al Nerone".