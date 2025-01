Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, gennaio caldo. Lunedì subito sciopero dei metalmeccanici

sarànazionale deicon otto ore di astensione dalper la difesa dell’occupazione e il rinnovo del contratto. Tutta Italia parteciperà e a Fabriano, toccata in maniera seria dalla crisi, i sindacati si stanno organizzando per iniziative da portare avanti, per far sentire la voce dei lavoratori in serie difficoltà, famiglie intere incerte sul proprio futuro. E’ in corso l’organizzazione di manifestazioni perché la città ha chiuso l’anno con gravi carenze. Il pensiero a Natale è stato tutto per quei dipendenti. Tra vertenza Beko e chiusura Giano sono oltre 600 i posti dia rischio scomparsa in tutti i siti coinvolti, non solo a Fabriano. Per evitare questo ennesimo collasso occupazionale, su entrambe le vertenze stanno facendo fronte comune sindacati e istituzioni.