Anteprima24.it - Il botta e risposta sul Castello di Arechi, la Provincia: “E’ aperto e sicuro”

Tempo di lettura: 2 minutiAl senatore Antonio Iannone che, in una nota, oggi ha criticato la gestione deldi, parlando di “scusa di un incendio” per paralizzare le attività, l’amministrazionele di Salerno risponde con le immagini nelle quali si mostra come l’ente stia invece provvedendo a mettere in sicurezza il maniero da possibili ulteriori episodi del genere. La struttura non solo è aperta ma è anche interessata dall’istallazione di specifiche cassette antincendio ed è questa una delle attività attraverso le quali, oggi, il delegato alla cultura delladi Salerno, Francesco Morra, sollecitato a rispondere alle critiche mosse, ha chiarito alcuni aspetti.“Ormai la le battaglie politiche si fanno sulla bibliotecale e sulche vengono continuamente strumentalizzati proprio da chi nel 2014 alla guida dell’amministrazionele ricevette il primo avviso di rischio per la bibliotecale che oggi noi siamo stati costretti a chiudere”.