Ilrestodelcarlino.it - Pari tra Biagio e Gabicce. Fa tutto capitan Tombari

NAZZARO1GRADARA1NAZZARO : Bottaluscio, Doria, Bachiocco (15’ st Valeri), Cardinali, Tamburini, Compagnucci, Rossini (29’ st Rragami), Cecchetti, Severini (34’ st Ottaviani), Carboni, Parasecoli. Panchina: Albanesi, Fuoco, Medici, Gabrielloni, Rabini, Pierfederici. All. Fenucci.GRADARA: Andreani, Morbidi, Semprini, Mercurio, Gallotti (44’ st Rapagnani),, Morini (16’ st Finotti), Dominici, Torsani (33’ st Marchetti), Cuomo, Barattini. Panchina: Remedia, Bacchini, Magi, Costa. All. Capobianco. Arbitro: Bartomioli di Pesaro. Reti: 32’ pt, 7’ st (aut). Note: espulsi al 42’ st Carboni per doppia ammonizione. Ammoniti Mercurio, Severini, Doria, Morbidi, Rapagnani. Un tempo e un punto a testa traNazzaro eGradara nella prima del nuovo anno.