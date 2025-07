Lasciati senza cibo né acqua dalle Forze dell'Ordine | la denuncia degli attivisti in presidio al maxi allevamento di Arborio

Il 28 giugno, ad Arborio, un drammatico episodio ha sollevato un’onda di indignazione: venti attiviste del gruppo Galline in Fuga sono state trattenute ore sotto il sole senza cibo né acqua durante una protesta contro un maxi allevamento in costruzione. La deputata Eleonora Evi denuncia un trattamento "disumano e degradante", chiedendo giustizia e maggiore tutela per chi si impegna per il nostro pianeta. La vicenda scuote le coscienze e invita a riflettere sulla responsabilità collettiva.

Il 28 giugno ad Arborio, 20 attiviste del gruppo Galline in Fuga denunciano di essere state trattenute per ore sotto il sole, senza cibo né acqua, durante un presidio contro un maxi allevamento in costruzione. La deputata Eleonora Evi ha presentato un’interrogazione al ministro dell'Interno Piantedosi e a Fanpage.it spiega: "Trattamento disumano e degradante". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cibo - acqua - presidio - maxi

Oltre 50.000 bambini sono morti o rimasti feriti dall’ottobre 2023. “Mancano acqua, cibo e medicinali”. I dati UNICEF sulla “guerra” a Gaza - L'UNICEF denuncia un tragico bilancio nella Striscia di Gaza, con oltre 50.000 minori morti o feriti dall'ottobre 2023.

Il 28 giugno ad Arborio (VC) è iniziato un presidio pacifico davanti al cantiere del maxi allevamento di Bruzzese, che prevede 275.000 galline ovaiole. Un progetto rimasto nascosto fino a poche settimane fa, quando la popolazione ha scoperto grazie alla stam Vai su Facebook

Protesta contro un allevamento intensivo: al pronto soccorso due attiviste; Arborio: blocco degli aiuti contro il presidio anti-allevamento; Nel Vercellese anche Slow Food contro il maxi allevamento di galline.

Cucce, ciotole piene di cibo e acqua: nel cimitero un maxi ricovero per i gatti randagi - Quotidiano Di Puglia - Cucce, ciotole piene di cibo e acqua: nel cimitero un maxi ricovero per i gatti randagi ... Si legge su quotidianodipuglia.it

Pesaro, cibo e acqua agli agricoltori in presidio con i trattori: «La gente è con noi, non ci fermiamo» - Corriere Adriatico - La soddisfazione degli agricoltori per la manifestazione di lunedì è evidente e questo clima da entusiasmo per la battaglia che hanno iniziato. Lo riporta corriereadriatico.it