I ladri prendono di mira Focene | rabbia e preoccupazione tra i residenti

La tranquillità di Focene è stata scossa da una serie di furti che stanno alimentando rabbia e preoccupazione tra i residenti. Gli episodi, avvenuti nelle ultime settimane, hanno portato a un crescente senso di insicurezza nel quartiere, con tentativi di intrusione anche in pieno giorno. La comunità si mobilita, chiedendo interventi immediati per garantire la sicurezza di tutti. È fondamentale mantenere alta l’attenzione e coordinarsi per rispondere a questa emergenza.

Fiumicino, 1 luglio 2025 – Cresce l’ allarme ladri che negli ultimi giorni hanno preso di mira Focene. Cresce l’apprensione tra i residenti dopo un paio di furti avvenuti nel weekend e tentativi di intrusione all’interno delle abitazioni anche in pieno giorno. Questo quanto accaduto: due abitazioni limitrofe sono state colpite in Viale di Focene la sera del 28 giugno (tra le 20 e le 23 circa) in direzione nord, i n un’altra i ladri hann o cercato di fare irruzione di pomeriggio, sempre nello stesso giorno, alle ore 15 circa. Ieri sera, invece, un altro tentativo sempre in viale di Focene ma in zona sud: verso le 22 il furto è stato s ventato dal cane di famiglia che abbaiando ha allertato i proprietari di casa Tanta la rabbia sui social e i commenti di chi non si sente al sicuro. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

