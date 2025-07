Algeria confermata condanna a 5 anni per scrittore Sansal

La recente condanna di Boualem Sansal, scrittore franco-algerino, ha scatenato un acceso dibattito sulla libertà di espressione in Algeria. La Corte d'appello di Algeri ha confermato i cinque anni di carcere, accusando l'autore di aver minato l'unità nazionale con le sue parole. Un caso che riapre il confronto tra diritto alla critica e controllo statale. Ma cosa significa tutto ciò per la libertà di pensiero nel paese?

La Corte d'appello di Algeri ha confermato il verdetto del tribunale inferiore e ha condannato lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal a cinque anni di reclusione per "aver minato l'unità nazionale", secondo quanto riferito da un corrispondente dell'AFP presente in aula. Sansal era stato condannato il 27 marzo a cinque anni di reclusione dal tribunale di Dar El Beida, vicino ad Algeri, in particolare per le dichiarazioni rilasciate nell'ottobre 2024 al media francese di estrema destra Frontières, in cui sosteneva che l'Algeria aveva ereditato territori precedentemente appartenenti al Marocco durante la colonizzazione francese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Algeria, confermata condanna a 5 anni per scrittore Sansal

#Algeria, giudice chiede 10 anni di carcere per lo scrittore laico Boualem Sansal. Di fatto una condanna a morte per un uomo anziano e malato. Il suo ultimo romanzo, appena uscito in Italia, si intitola "Vivere. Il conto alla rovescia".

La procura del tribunale di Algeri ha chiesto una condanna a 10 anni di reclusione per lo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, durante il processo d'appello apertosi nei giorni scorsi. Il verdetto è atteso per martedì 1° luglio. Il caso si inserisce in un conte

