Dario Aita sarà Franco Battiato | il biopic Rai racconterà il genio e il mistero di un maestro senza tempo

News tv. Ci sono ruoli destinati a segnare una carriera. Per Dario Aita, attore palermitano noto al pubblico Rai per fiction come Questo nostro amore e L’Allieva, quella parte è arrivata: sarà lui a vestire i panni di Franco Battiato in Franco – Il lungo viaggio, il film tv targato Rai Fiction e Casta Diva, scritto da Monica Rametta e diretto da Renato De Maria. L’annuncio, avvenuto in anteprima all’ Italian Global Series Festival di Riccione, ha acceso l’entusiasmo dei fan e l’attenzione degli addetti ai lavori: non è facile raccontare un’icona, e Battiato lo è stato fino in fondo, nella sua eccentricità elegante, nella sua ironia lieve, nel suo eterno cercare. 🔗 Leggi su Tvzap.it