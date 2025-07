Wimbledon quando gioca oggi Sinner contro Nardi | l’esordio sull’erba del numero 1 al mondo

Oggi è il grande giorno di Jannik Sinner a Wimbledon: l'italiano, numero uno al mondo, debutta sull'erba contro Luca Nardi in un derby tutto italiano. Un primo turno che sembra alla portata, ma l'importanza di mantenere alta la concentrazione sarà fondamentale per iniziare nel modo migliore questa sfida. Dopo le recenti delusioni di Fognini e Berrettini, il tennis italiano spera che Sinner possa aprire una nuova pagina di successi sul prestigioso prato londinese.

