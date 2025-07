LIVE Wimbledon oggi è il giorno di Musetti e Djokovic | l' italiano contro Basilashvili

Oggi la seconda giornata del torneo londinese, la terza prova stagionale dello Slam: in campo 8 italiani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Wimbledon, oggi è il giorno di Musetti e Djokovic: l'italiano contro Basilashvili

In questa notizia si parla di: wimbledon - giorno - musetti - djokovic

Jannik Sinner guarda a Wimbledon: “Mi serve qualche giorno di stacco. Imparo dagli aspetti negativi” - Jannik Sinner guarda a Wimbledon con rinnovata determinazione, consapevole degli aspetti da migliorare.

ATP Wimbledon 2025 I quarti di finale maschili, secondo il seeding: Sinner vs Musetti Draper vs Djokovic Fritz vs Zverev Alcaraz vs Rune Vai su Facebook

Sinner, il percorso (teorico) per la finale con Alcaraz: Musetti ai quarti, Djokovic in semi; Musetti-Djokovic oggi in tv, Atp Miami 2025: a che ora e dove vederla in diretta; Quando si gioca la finale del Roland Garros 2025, data e orario dell’incontro.

Wimbledon, la diretta dei risultati: Sinner nel derby con Nardi. In campo anche Musetti e Cobolli. Da Zverev a Djokovic, i match dei big - Dopo l'epico match vinto da Carlos Alcaraz su Fabio Fognini, a Wimbledon è arrivato il momento di Jannik Sinner. Scrive ilmattino.it

Wimbledon, la diretta del primo turno: aspettando Sinner-Nardi, ecco Sonego e Musetti - Jannik Sinner debutta in questa edizione del torneo di Wimbledon nel derby tutto italiano con Luca Nardi. Lo riporta corriere.it