Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro canta Non c’è sul palco del Forum di Milano – VIDEO

Un’inaspettata magia musicale ha preso vita al Forum di Milano: Laura Pausini, sorpresa tra il pubblico, compare improvvisamente sul palco accanto a Rauw Alejandro durante il Cosa Nuestra World Tour. La loro collaborazione live, interpretando “Se fue”, ha lasciato tutti senza parole, unendo due mondi musicali in un momento unico. Ecco il video di questa memorabile performance che ha incantato fan di ogni età e confermato il potere dell’arte di sorprendere e unire.

Non se l’aspettava nessuno, poi la sorpresa. Laura Pausini è apparsa sul palco dell’Unipol Forum di Milano a fianco di Rauw Alejandro, nella tappa europea del Cosa Nuestra World Tour. Insieme si sono esibiti per la prima volta live sulle note di “Se fue”, cover del rapper portoricano che ha riportato al successo mondiale “Non c’è” della cantante, tanto da regalarle un posto d’onore nella prestigiosa Hot 100 di Billboard USA, prima e unica artista italiana a raggiungere questo risultato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro canta “Non c’è” sul palco del Forum di Milano – VIDEO

In questa notizia si parla di: laura - pausini - sorpresa - rauw

Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline - Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale.

RAUW E LAURA PAUSINI AL FORUM Ieri sera il palazzetto dell'Unipol Forum ha accolto Rauw Alejandro per una tappa del suo tour europeo. A sorpresa, sul palco è salita anche Laura Pausini Nicolas Lachira per Mi-Tomorrow Vai su X

Laura Pausini a sorpresa al concerto di Rauw Alejandro a Milano con " Se fuè " versione spagnola del brano" Non c'è " per la prima volta in duetto... Vai su Facebook

Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro canta “Non c’è” sul palco del Forum di Milano…; Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro al Forum di Milano; Laura Pausini e Rauw Alejandro. Il duetto virale sui social.

Laura Pausini a sorpresa con Rauw Alejandro al Forum di Milano - Laura Pausini a sorpresa sul palco dell'Unipol Forum di Milano a fianco di Rauw Alejandro, nella tappa europea del Cosa Nuestra World Tour. Scrive msn.com

Laura Pausini sul palco con Rauw Alejandro all’Unipol Forum di Milano durante il Cosa Nuestra World Tour - Laura Pausini e Rauw Alejandro si esibiscono insieme a Milano all’Unipol Forum con una cover di "Se Fue", conquistando le classifiche internazionali e diventando virali sui social, soprattutto in Amer ... Segnala gaeta.it