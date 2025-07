Real Madrid Juve LIVE | l’avvicinamento all’ottavo di finale di Miami le ultime sulle scelte di Tudorlive

Il duello tra Real Madrid e Juventus a Miami segna un momento cruciale nell'ottavo di finale del Mondiale per Club. Entrambe le squadre, pronte a darsi battaglia in una sfida che promette emozioni intense, si preparano a scrivere un altro capitolo della loro storia europea e globale. Con la tensione alle stelle e le scelte di Tudor al centro dell’attenzione, scopriamo insieme tutte le ultime novità , analisi e aggiornamenti live sul match più atteso.

di Marco Baridon Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Juve e Real Madrid si sfidano in un match da dentro o fuori. Clima da grande evento all’ H ard Rock Stadium di Miami Garden dove alle 21 italiane andrà in scena l’ottavo di finale al Mondiale per Club. La competizione ha già riservato alcune sorprese con i bianconeri che vogliono rifarsi dopo la sconfitta contro il Manchester City. segue LIVE il match. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 21 Migliore in campo Juve – A fine partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve LIVE: l’avvicinamento all’ottavo di finale di Miami, le ultime sulle scelte di Tudorlive

Allenamento Juve, Tudor carica il gruppo verso il gran finale: spunta la frase prima dell’inizio della seduta – VIDEO - L'allenamento della Juventus, guidato da Igor Tudor, si è trasformato in un momento di carica per il gruppo in vista del gran finale.

Szymon #Marciniak sarà l'arbitro dell'ottavo di finale del #FIFACWC tra #Juventus e #RealMadrid. Vai su X

Sará #RealMadrid - #Juventus l'ottavo di finale che si giocherà mercoledì alle ore 21. Vai su Facebook

