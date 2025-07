Addio BancoPosta e Postepay: arriva la nuova app unificata di Poste Italiane. Con un'interfaccia moderna e funzionalità integrate, questa soluzione semplifica la gestione di tutti i servizi finanziari in un unico luogo. La nuova app Poste Italiane, inaugurata il [data], rappresenta un passo avanti verso un servizio più efficiente e user-friendly, pronto a rivoluzionare il modo in cui interagiamo con le nostre finanze quotidiane.

Poste Italiane ha avviato il lancio ufficiale della nuova app unificata Poste Italiane, che andrà a sostituire progressivamente le applicazioni BancoPosta e Postepay. Le due app storiche, ancora utilizzabili per un periodo limitato, non riceveranno più aggiornamenti e verranno dismesse. L’obiettivo è offrire agli utenti un unico punto di accesso per gestire l’intera gamma di servizi disponibili. La nuova app Poste Italiane è stata inaugurata il 30 giugno e si propone come piattaforma unica per permettere ai clienti di poter gestire tutti i servizi di Poste Italiane. Una piattaforma unica, tutti i servizi di Poste Italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it