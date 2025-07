Inter Women ufficiale Runarsdottir a titolo definitivo | contratto lungo Le cifre dell’affare col Bayern

L’Inter Women rafforza il suo futuro con un colpo di grande peso: l’acquisto definitivo di Cecilía Rán Rúnarsdóttir dal Bayern, con un contratto lungo fino al 2029. Questa mossa strategica dimostra l’ambizione nerazzurra e la volontà di costruire una squadra competitiva e solida per gli anni a venire. Con l’ingaggio della talentuosa portiere islandese, l’Inter invia un messaggio chiaro: puntiamo in alto e vogliamo dominare il campionato.

Inter Women, ufficiale Runarsdottir a titolo definitivo: contratto lungo fino al 2029. Le cifre dell’affare col Bayern. L’ Inter Women blinda la propria porta e lancia un segnale forte al campionato: Cecilía Rán Rúnarsdóttir è ufficialmente una giocatrice nerazzurra a titolo definitivo. Il talentuoso portiere islandese, classe 2003, ha firmato un contratto che la legherà al club fino al 2029, a coronamento di una stagione in prestito dal Bayern Monaco che ha superato ogni aspettativa. Il miglior portiere del campionato blinda la porta nerazzurra. Arrivata a Milano per trovare continuità dopo un infortunio, Rúnarsdóttir si è rapidamente imposta come uno dei migliori portieri della Serie A Femminile, se non il migliore in assoluto. 🔗 Leggi su Internews24.com