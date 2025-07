Netflix punta sull’IA per trailer personalizzati e contenuti interattivi

Netflix rivoluziona il modo di vivere l’intrattenimento grazie all’intelligenza artificiale, creando trailer e contenuti personalizzati su misura per ogni spettatore. Con due innovativi brevetti depositati, il colosso dello streaming mira a trasformare l’esperienza di visione, offrendo suggerimenti ancora più mirati e coinvolgenti. Immagina trailer che si adattano alle tue preferenze e momenti di visione unici: questa è la nuova frontiera del cinema digitale, e il futuro è già qui.

Netflix sta sviluppando nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per offrire un’esperienza sempre più personalizzata: non solo consigli su cosa guardare, ma anche trailer e contenuti su misura per ciascun utente. Scopriamo di più. Come funzionano i trailer personalizzati. Due recenti brevetti svelano l’ambizione del colosso dello streaming. Il primo, depositato a dicembre, descrive un sistema capace di generare trailer personalizzati per un film o una serie, adattandoli ai gusti dello spettatore. Per esempio, un utente appassionato di un attore vedrebbe scene con quel volto in primo piano, mentre un fan del genere comico riceverebbe clip con battute e momenti divertenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net