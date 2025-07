Firenze un’altra mattina da incubo tra code e cantieri Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus

Firenze, 1 luglio 2025 – Un’altra mattina da incubo tra code interminabili e cantieri infiniti. Muoversi nel cuore della città sta diventando un vero e proprio calvario, con tempi di percorrenza che si allungano inesorabilmente. Tra lavori attesi e opere di manutenzione, la viabilità cittadina è sotto stress estremo. Le code si allungano, i residenti si sfogano, e il sogno di una mobilità fluida sembra ormai lontano.

Firenze, 1 luglio 2025 – Un calvario. Muoversi a Firenze sta diventando ogni giorno più difficoltoso, per non dire impossibile. È infatti un’ estate di cantieri quella che sta vivendo Firenze. Interventi importanti, certo, alcuni attesi da anni, altri legati a opere di manutenzione straordinaria o alla riduzione delle perdite idriche. Ma tutti con una conseguenza inevitabile: la viabilità cittadina è messa a durissima prova. Le code si moltiplicano e la pazienza degli automobilisti sta davvero per finire. Tra i cantieri più impattanti, spicca senza dubbio quello in via Bolognese, dove dal 7 luglio sarà completamente chiuso il tratto tra Vicolo del Cionfo e via Salviati per consentire i lavori di rifacimento delle fognature. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, un’altra mattina da incubo tra code e cantieri. “Un’ora e mezza da Novoli a Gavinana in bus”

Firenze, bus tra cantieri e caos. Tempi folli da rispettare, gli autisti: “Facciamo salti mortali, insulti a ogni ritardo” - Firenze, tra cantieri aperti e servizi alle stelle, i pendolari e gli autisti si trovano a navigare in un mare di caos e ritardi.

Continuano a far discutere i lavori di Publiacqua sulla via Bolognese, con Sheila Papucci, responsabile del Dipartimento Imprese di Fratelli d’Italia Firenze, che attacca: "Il caos e le lunghe code di questi giorni confermano purtroppo quel che avevamo già den Vai su Facebook

Tramvia, in arrivo altri due cantieri. Lavori di Publiacqua in centro, cambiano otto percorsi dei bus - Intanto interventi sulla rete fognaria tra le piazze Goldoni e Ognissanti ... Riporta msn.com