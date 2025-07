Stefania all’ora dell’omicidio di Chiara… Garlasco parla l’amica dell’amica delle gemelle Cappa

L’omicidio di Chiara Poggi ha sconvolto l’Italia, lasciando un velo di mistero e controversie. In questa vicenda intricata, emergono nuove prospettive grazie alle testimonianze inattese: quella dell’amica dell’amica delle gemelle Cappa. Chi conosce davvero cosa accadde quella tragica mattina a Garlasco? Scopriamo insieme le rivelazioni che potrebbero cambiare il corso delle indagini.

L 'omicidio di Chiara Poggi è uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi vent'anni in Italia. La giovane, 26 anni, fu trovata senza vita il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. A lanciare l'allarme fu Alberto Stasi, il fidanzato di Chiara, che quella mattina si recò a casa sua dicendo di non riuscire a mettersi in contatto con lei. Una volta entrato, trovò il corpo della ragazza in fondo alle scale della cantina, con il cranio fracassato. Inizialmente considerato testimone, Stasi fu poi iscritto nel registro degli indagati e nel corso degli anni è stato processato, assolto due volte in primo e secondo grado, e infine condannato in via definitiva nel 2015 a 16 anni di carcere con rito abbreviato.