Ponza la Guardia Costiera fa il punto sul mese di Giugno

Ponza si prepara a una stagione estiva all'insegna della sicurezza e dell’efficienza, come dimostrato dai numeri di giugno: oltre 41.000 passeggeri sbarcati e un’attività capillare di controlli e verifiche. La Guardia Costiera, con il suo impegno quotidiano, garantisce che ogni dettaglio sia sotto controllo, promuovendo un turismo sicuro e rispettoso delle risorse del nostro splendido arcipelago. L'estate promette di essere all'altezza delle aspettative, grazie all’attenzione costante alle esigenze di tutti.

Ponza, 1 luglio 2025- Con oltre 41.000 passeggeri sbarcati nei porti dell’arcipelago ponziano, il primo mese della stagione estiva ha visto l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ponza ed il dipendente Ufficio Locale Marittimo di Ventotene impegnati in un’intensa quanto capillare attività operativa proiettata su tutti i settori di competenza della Guardia Costiera. Partendo dalle verifiche sul demanio marittimo, sono stati effettuati oltre 90 controlli, sia ad installazione permanenti che temporanee stagionali, in esito ali quali sono stati elevati 4 verbali di contestazione amministrativa da 1032,00 € cadauno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

