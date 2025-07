Al matrimonio di Bezos a Venezia Vittoria Ceretti si è trovata al centro del gossip | colpa o merito di un vestito e di Leonardo Di Caprio

Tra glamour, gossip e colpi di scena, Venezia si è tinta di emozioni durante il matrimonio di Jeff Bezos. La protagonista inattesa? Vittoria Ceretti, la top model che ha catturato gli sguardi con un abito che ha fatto discutere più del matrimonio stesso. La sua apparizione, in compagnia di Leonardo DiCaprio, ha scatenato commenti e curiosità, alimentando il mistero su colpe o meriti di un look tra i più discussi dell'evento. E il fascino di questa vicenda sembra destinato a durare...

L’abito più chiacchierato alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non era quello della sposa ma quello di. Vittoria Ceretti. La top model è arrivata a Venezia insieme al fidanzato Leonardo DiCaprio e, tra i molti cambi look per i vari party del weekend, ha sfoggiato un abito lungo e semitrasparente che le ha dato parecchio filo da torcere. Non solo l’ha tradita durante la serata, ma era già stato indossato .dalla ex del suo fidanzato, Gisele Bündchen. Tutti i cambi d’abito di Vittoria Ceretti. Per il lungo weekend di festeggiamenti veneziani, Vittoria Ceretti ha optato per una serie di abiti lunghi, puntando su modelli d’archivio. 🔗 Leggi su Amica.it