Bus gratis e stop al lavoro in queste ore | tutte le ordinanze anti caldo

Con l’arrivo delle alte temperature, le Regioni italiane si dotano di nuove ordinanze anti caldo, vietando il lavoro all’aperto nelle ore più calde per tutelare la salute dei lavoratori. Lazio, Lombardia, Abruzzo ed Emilia-Romagna sono tra le prime a intervenire: un passo importante per garantire sicurezza e benessere. Ma cosa cambia davvero? Scopriamo insieme le misure adottate e come queste influiranno sulla nostra quotidianità.

Sale il numero di Regioni che vietano il lavoro all'aperto dalle 12.30 alle 16.00: stop all'attività lavorativa nelle ore calde in aree edili e cave quando sarà segnalato un rischio "alto". Coinvolte, tra le altre, Lazio, Lombardia, Abruzzo, Emilia-Romagna.

Caldo record, ordinanza in Lombardia: stop al lavoro all’aperto dalle 12.30 alle 16 - In Lombardia, il caldo record impone nuove regole: stop alle attività all’aperto dalle 12:30 alle 16, in vigore dal 2 luglio al 15 settembre.

