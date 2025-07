Constatazione amichevole da oggi entra in vigore il modello digitale

Dal 2024, la constatazione amichevole digitale rivoluziona il settore assicurativo in Italia, offrendo procedure più snelle e trasparenti. Un cambiamento che promette di semplificare le pratiche, ridurre le attese e rafforzare la lotta contro le frodi, con benefici concreti anche per le tasche degli automobilisti. Ma attenzione: la transizione sarà graduale, per garantire un passaggio senza intoppi e assicurare che tutti siano pronti ad abbracciare questa innovazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Un deciso salto nel futuro che potrebbe portare anche dei benefici per le tasche degli italiani. Da oggi entra il vigore il Cai digitale. Ma non sarà uno stacco immediato rispetto al passato, il passaggio sarà graduale anche per far abituare automobilisti e compagnie di assicurazione. Un nuovo metodo che potrà semplificare le procedure, ridurre i tempi e contrastare anche le frodi, con un occhio specifico al fatto che potrebbero diminuire anche le polizze assicurative. Un effetto importante sull 'Rc auto, anche se va considerata la fase di transizione per le stesse compagnie che, almeno in questo primo momento, devono sostenere l'implementazione del nuovo sistema e la gestione contemporanea della modalità classica e di quella cartacea.

