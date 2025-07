Filatura italiana in calo | -9,8% nel 2024 Previsioni basse anche per il 2025

La filatura italiana attraversa un momento difficile, con dati che preoccupano per il 2024 e previsioni ancora più pessimistiche per il 2025. Nel 2024, il settore ha registrato una diminuzione del 9,8% nel fatturato, perdendo circa 281 milioni di euro, e i segnali non sono incoraggianti nemmeno nel primo trimestre del 2025, con un calo a 2,6 miliardi di euro. La situazione richiede interventi immediati per invertire questa tendenza negativa. Oggi, alla Fortezza da Basso, si apre Pitti Filati 97, un’occas

Sono stati pubblicati i dati della filatura italiana dello scorso anno. Il settore, purtroppo, non registra un trend positivo: nel 2024 il fatturato è calato del 9,8%, per una perdita di circa 281 milioni di euro. Così, il settore scende a 2,6 miliardi di euro nel primo trimestre del 2025. I dati arrivano in una nota diffusa da Pitti Immagine. Oggi, infatti, si inaugura Pitti Filati 97 (che si terrà dal 1 al 3 luglio alla Fortezza da Basso di Firenze ). Filatura italiana in calo del 9,8%. Il trend negativo registrato nel 2024 continuerà anche nel 2025. Infatti, l'indice di produzione industriale Istat relativo alla filatura spiega che nei primi tre mesi del 2025 è avvenuta una contrazione del -8%.

