Roma Abraham non basta | la sanzione UEFA potrebbe essere gravissima

Roma in bilico tra successi e rischi: l'acquisto di Abraham non basta a scongiurare sanzioni UEFA gravissime. La tensione cresce, e i Giallorossi devono affrontare una situazione delicata che potrebbe compromettere il futuro del club. Ma cosa rischiano davvero? Scopriamo insieme i dettagli e le possibili conseguenze di questa sfida cruciale per la Capitale.

La cessione dell’attaccante inglese non basterĂ ai giallorossi per evitare una sanzione: cosa rischiano davvero i giallorossi di Gasperini (LaPresse) – SerieANews.com Non è un momento facile per le squadre della capitale. Da una parte, la Lazio non avrĂ la possibilitĂ di effettuare il calciomercato per via di alcune mancanze di Claudio Lotito. Dall’altra, la Roma rischia di essere sanzionata dalla UEFA per la violazione del settlement agreement. Sì perchĂ© la cessione di Tammy Abraham al Besikhtas non basterĂ . I giallorossi hanno ceduto l’attaccante in Turchia nella serata di ieri, 30 giugno, in prestito a 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 13 e altri 2 milioni di bonus garantiti. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, Abraham non basta: la sanzione UEFA potrebbe essere gravissima

