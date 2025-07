Il fungo ‘maledetto’ della tomba di Tutankhamon potrebbe essere una nuova arma contro i tumori

Un'antica maledizione potrebbe trasformarsi in un'inedita alleata contro il cancro. Il fungo 8216maledetto8217, rinvenuto nella tomba di Tutankhamon, ha rivelato proprietà sorprendenti: una nuova classe di molecole in grado di bloccare la proliferazione cellulare. Questa scoperta apre scenari promettenti per sviluppare trattamenti più efficaci, come quelli contro la leucemia, rivoluzionando il futuro della medicina oncologica.

La nuova classe di molecole blocca la proliferazione cellulare. Una scoperta che apre le porte a nuovi ed efficaci trattamenti per la leucemia.

