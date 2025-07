Festival di Venezia 2025 Emanuela Fanelli condurrà le serate di apertura e di chiusura

Il Festival di Venezia 2025 si prepara a vivere momenti magici, affidando quest’anno la conduzione delle serate di apertura e chiusura a Emanuela Fanelli, attrice di talento e grande versatilità. Con il suo sguardo acuto e capacità interpretative sorprendenti, Fanelli saprà coinvolgere il pubblico in un’occasione unica di arte e spettacolo. Un’edizione imperdibile che promette emozioni indimenticabili e nuove prospettive sul cinema internazionale.

Sarà l'attrice Emanuela Fanelli a condurre le serate di apertura e di chiusura della Mostra del Cinema di Venezia (27 agosto – 6 settembre al Lido di Venezia), diretta da Alberto Barbera. Classe 1986 Fanelli è un'attrice versatile capace di passare con naturalezza dalla comicità al dramma senza mai perdere coerenza espressiva. Il suo lavoro è apprezzato non solo per le doti interpretative, ma anche per la capacità di raccontare, con sguardo personale e profondo, le ironie e le contraddizioni del presente. È autrice dei suoi stessi monologhi. Dopo il debutto al cinema con Non essere cattivo di Claudio Caligari nel 2015, l'artista romana ha preso parte a film qual i Gli ultimi saranno ultimi, Assolo, Beata ignoranza, A mano disarmata.