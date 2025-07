Alessia Pifferi e il test falsificato | avvocata psicologhe e psichiatra davanti al giudice

Alessia Pifferi, condannata all’ergastolo per aver lasciato morire di stenti la piccola Diana, si prepara a sfidare le accuse con un interrogatorio che potrebbe fare chiarezza sulla sua posizione. L’avvocata Alessia Pontenani, coinvolta nel procedimento, è pronta a testimoniare davanti al giudice di Milano, insieme a psicologhe e psichiatri, per dimostrare la propria versione dei fatti. Ma cosa c’è dietro il test falsificato che continua a scuotere l’intera vicenda?

Ha intenzione di farsi interrogare per respingere le accuse Alessia Pontenani, l'avvocata di Alessia Pifferi, la donna condannata all'ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di meno di un anno e mezzo nel luglio 2022. Le accuse. La sua legale è, infatti, imputata nel procedimento che si è aperto stamani, davanti al gup di Milano Roberto Crepaldi, a carico anche di quattro psicologhe e di Marco Garbarini, psichiatra e consulente della difesa. Si tratta del procedimento, con al centro ipotesi di falso e favoreggiamento, su una presunta attività di "manipolazione", per l'accusa, anche attraverso un presunto test falsificato, per aiutare Pifferi ad ottenere la perizia psichiatrica in primo grado e su un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito stesso di quell'accertamento psichiatrico verso un "vizio parziale di mente", poi non riconosciuto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it