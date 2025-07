Superman e Batman si sono già incontrati nel DCU? Ecco cosa dice James Gunn

Superman e Batman si sono incontrati nel nuovo DC Universe? Ecco cosa rivela James Gunn, co-presidente dei DC Studios. Secondo lui, i due iconici eroi hanno più probabilità di unire le forze come alleati piuttosto che scontrarsi o essere riluttanti. Con un rapporto che varia nei fumetti da conflitto aperto a amicizia fraterna, il futuro del loro legame nel DCU promette grandi sorprese. Scopriamo insieme cosa ci attende!

Secondo il co-presidente dei DC Studios, James Gunn, Superman e Batman hanno più probabilità di essere alleati nel DCU piuttosto che nemici o alleati riluttanti. Il rapporto tra Batman e Superman varia nei fumetti. A volte è piuttosto conflittuale, come si vede in Batman v Superman: Dawn of Justice, e in altri casi i due sono quasi fratelli. Secondo il co-presidente dei DC Studios e regista di Superman, James Gunn, nel DCU è probabile che l'Uomo d'Acciaio e il Cavaliere Oscuro abbiano un rapporto più simile a quest'ultimo.