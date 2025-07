La corte costituzionale tailandese sospende la premier Paetongtarn Shinawatra

La recente decisione della corte costituzionale tailandese di sospendere la premier Paetongtarn Shinawatra apre un capitolo incerto nella storia politica del paese, segnando un momento cruciale di tensione e cambiamento. Con la sua lunga e complessa eredità politica, questa mossa segna un punto di svolta che potrebbe ridefinire il futuro della Thailandia. Leggi tutto per scoprire cosa ci riserva questa importante svolta.

Il 1 luglio la corte costituzionale tailandese ha sospeso la premier Paetongtarn Shinawatra, erede della dinastia politica che da più di vent'anni divide il paese, aprendo una nuova fase di profonda incertezza.

