Maltempo in 17 città italiane caldo da bollino rosso temporali in Francia nella valle della Maurienne sospesi treni Milano-Parigi

L'Italia è divisa tra caldo torrido e violenti temporali, con ben 17 città in allerta bollino rosso. Mentre il sole infuoca Bologna, Milano e Palermo, in Francia si scatenano temporali nella valle della Maurienne, sospendendo i treni tra Milano e Parigi. La Protezione Civile ha diramato allerte che ci ricordano quanto siano instabili le condizioni di questa giornata. Restate aggiornati per la sicurezza vostra e dei vostri cari.

Bollino rosso emesso per: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino, Viterbo, Ancona, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Rieti, Roma, Trieste e Verona L'Italia si trova in queste ore divisa tra caldo torrido e condizioni di maltempo. Per oggi, la Protezione Civile ha dirama.

