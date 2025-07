Comerci | Nicotera Marina è una cittadina turistica con grande potenzialità

Comerci Nicotera Marina, una cittadina turistica dal grande potenziale, sta finalmente riscoprendo il suo splendore. Dopo anni di abbandono e degrado, recenti interventi di pulizia e sistemazione del verde pubblico hanno ridato vita agli spazi cittadini, offrendo nuove opportunità di relax e convivialità . Tuttavia, resta aperta la domanda: le nostre denunce pubbliche hanno contribuito davvero a questo cambiamento? Solo il tempo ci dirà se il futuro sarà all’altezza delle aspettative.

di Enzo Comerci * Dopo anni di abbandono e degrado nell'ultimo periodo la ditta incaricata di vari servizi in tutto il territorio Comunale, attraverso i suoi dipendenti, naturalmente con i soldi dei cittadini, ha fatto un buon lavoro di pulizia e sistemazione del verde pubblico dando la possibilità , finalmente, ai cittadini di poterne usufruire. A ciò non sappiamo, e non lo vogliamo sapere, se le nostre continue denunce pubbliche siano state di qualche utilità . Rimane ancora il "Monumento alla Vergogna" che nel tempo, per le sue rare peculiarità , ha assunto interesse nazionale richiamando flotte di visitatori in particolare bambini.