Rihanna mostra il pancione e Asap Rocky… svela per sbaglio il sesso del terzo bebè?

Rihanna, incinta e sempre protagonista, continua a catturare l’attenzione con il suo stile e la sua energia contagiosa. Tra eventi glam e momenti intimi, la star non smette mai di sorprendere. Recentemente, un colpo di scena: Asap Rocky, nel suo entusiasmo, avrebbe involontariamente rivelato il sesso del terzo bebè. Un sipario si apre su una delle notizie più attese dell’anno, che promette di scuotere il mondo dello spettacolo e oltre.

Rihanna non si ferma mai, nemmeno con il pancione. La superstar, attualmente in attesa del suo terzo figlio, ha inanellato un evento via l’altro in questi giorni, tra red carpet, première e passerelle di moda. Con lei in Europa ci sono il compagno Asap Rocky e i loro due figli. E proprio il rapper, nelle scorse ore, si sarebbe lasciato andare a una clamorosa confidenza, svelando per sbaglio il sesso del terzo bebè. Trasparente sul red carpet. Outfit Chanel Nel corso del weekend Rihanna ha infiammato Bruxelles, presenziando alla première del film I Puffi, in uscita il 18 luglio. Nella pellicola la star presta la voce all’iconico personaggio di Puffetta. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it