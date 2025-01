Calciomercato.it - Milan, Ibrahimovic promette colpi: “Qualcosa succederà”

Nuovi innesti in casa rossonera, l’annuncio del dirigente svedese prima della finale di SupercoppaPoco prima del fischio d’inizio della finale di Supercoppa Italiana tra Inter e, Zlatanha parlato, soffermandosi non solo sul match, ma anche su altri dettagli, tra cui il mercato.annuncia innesti sul mercato (LaPresse) – Calciomercato.it“Il derby è sempre speciale, con due squadre della stessa città e con rispetto. Il derby è più di una partita, la prepari concentrato e devi avere voglia di vincere. Abbiamo fatto di tutto per essere qua, ma devi vincere e non ci sono scuse” ha affermato il dirigente rossonero ai microfoni di ‘Sport Mediaset’. A riguardoha parlato anche di mercato e di possibili innesti a gennaio: “L’eventuale vittoria della Supercoppa non cambia tanto, ma stiamo valutando varie situazioni e”.