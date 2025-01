Sport.quotidiano.net - Sassuolo, rosa extra large. Ecco i possibili partenti

di Stefano FoglianiIl girone di andata ha scritto, in casa neroverde, ciò che difficilmente quel che resta della stagione sovvertirà, edallora che si annuncia un gennaio di partenze, per il. Ben deciso e difendere i big da eventuali assalti – occhio a Toljan, tuttavia, finito nel mirino del Lipsia e per surrogare il quale Palmieri ha già messo nel mirino Candela del Venezia – che non mancheranno, da qui a fine mese, ma meno determinato a ‘mettersi di traverso’ ove richieste arrivassero per i (tanti) cui laa disposizione di Fabio Grosso ha lasciato, fin qua pochissimo spazio. E rimasti, in estate, quando ancora non era chiaro del tutto su chi ilpotesse contare: trovare spazio per loro, ovviamente in prestito, avvantaggerebbe anche i neroverdi, che a giugno potrebbero capitalizzarne minutaggio ed esperienze ad oggi parecchio limitati.