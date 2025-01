Ilfattoquotidiano.it - Juventus, Thiago Motta ci riprova per Zirkzee: vuole un rinforzo “sicuro” per allontanare la crisi. Qual è la situazione

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’uscita in Supercoppa, soprattutto per come è avvenuta, ha aperto un dibattito grosso in casasì,no? Per ‘casa’, si intende l’ambiente bianconero, più che la società. Perché la linea di Giuntoli e tutta la dirigenza è molto chiara: totale fiducia nell’allenatore almeno fino al prossimo giugno, una volta visti i risultati del primo anno. Il progetto è a lungo termine, la rivoluzione importante (vedere il caso Danilo per credere): secondo i piani alti cidavvero tempo. Ma il bilancio al momento di certo non è esaltante, anche a fronte dell’altro bilancio, quello economico, che vede quasi 170 milioni di euro spesi la scorsa estate tra prestiti, acquisti a titolo definitivo, riscatti. Soldi che, in realtà, potrebbero non bastare ancora: i bianconeri non guardano solo al difensore centrale, ma forse anche a unin attacco.