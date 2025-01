Ilrestodelcarlino.it - Influenza, due persone ricoverate: quando è atteso il picco

Ravenna, 4 gennaio 2025 – Ilsi calcola che arriverà tra metà e fine mese. I casi disono in crescita, ma il momento con più contagi e malati quest’anno èpiù tardi del solito: merito, forse, della buona adesione alle vaccinazioni dei bambini sotto ai 6 anni, dice la direttrice facente funzione dell’Igiene pubblica Giulia Silvestrini. “In questo momento stiamo assistendo a un aumento nel numero dei casi segnalati – spiega –. I Pronto soccorso vedono piùcon forme similli, anche se ilancora non c’è. In questi giorni la sorveglianza dei medici di base ha lavorato meno del solito per le festività, a livello nazionale si parla di 10 casi su 1.000 assistiti, l’anno scorso erano 18 su 1.000 nello stesso periodo. L’incidenza è come sempre maggiore nei bambini tra 0 e 4 anni.