Laspunta.it - A Genzano continuano i disagi per la mancata consegna della corrispondenza

Nonostante le scuse di Poste Italiane e la promessa di un celere ritorno alla normalità, nei Castelli Romani (e in particolare a) non si fermano le ricezioni in centinaia di abitazioni di bollette già scadute.Nella giornata di oggi, 4 gennaio, dopo la nota diramata il giorno prima dall’azienda, sono infatti arrivate altre segnalazioni di bollette di luce e telefonote in ritardo di oltre un mese. Questa la bolletta ricevuta oggi da una signora residente in via dell’Aspro aQuesto, oltre che provocare un danno economico di rilievo per i cittadini, in particolare di, stride con quanto comunicato dall’azienda.Nella lettera in cui si scusava per i ritardi, infatti, la stessa sosteneva che fosse “improbabile” che venissero trattenuti per mesi bollettini evaria, insinuando che il ritardo dipendesse piuttosto da “una molteplicità di fattori” tra cui le “tempistiche didel prodotto a Poste Italiane”.