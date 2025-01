Thesocialpost.it - Incendio in città, fiamme terribili e fumo a chilometri

Unè scoppiato all’alba di venerdì in un capannone edile in viale Sarca, alla periferia di Milano, causando preoccupazione per la presenza di bombole di Gpl e altro materiale pericoloso all’interno dello stabile.Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per ore per domare le. Il rogo ha generato una densa nube divisibile adi distanza, creando allarme tra i residenti della zona.Fortunatamente, non si segnalano persone coinvolte nell’incidente. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’, mentre l’area resta sotto controllo per garantire la sicurezza. La situazione è ora stabilizzata, ma i danni alla struttura appaiono significativi.L'articoloinproviene da The Social Post.