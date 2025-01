Oasport.it - Il Milan ribalta la Juventus nel secondo tempo e raggiunge l’Inter in finale di Supercoppa Italiana

Leggi su Oasport.it

Ilbatte in rimonta lae diventa la seconda finalista della2025 di calcio maschile. I rossoneri si sono imposti per 2-1 a Riad grazie al gol su rigore di Pulisic e alla rocambolesca autorete di Gatti, dopo essere passati in svantaggio nel primoin seguito al gol di Yildiz. Buona la prima dunque sulla panchina del Diavolo per il nuovo allenatore Sergio Conceiçao.Lunedì 6 gennaio ilsfiderà nell’ultimo atto della manifestazione (che si svolge per ilanno di seguito con il format della Final Four)di Simone Inzaghi in un derby che metterà in palio il primo trofeo nazionale della stagione. Grande delusione invece per la Vecchia Signora, che pregustava già la possibilità di affrontare ini nerazzurri.Avvio a ritmi bassi per entrambe le squadre, con nessuna vera occasione nei primi venti minuti.