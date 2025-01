Panorama.it - I ministri degli Esteri tedesco e francese in missione in Siria per parlare ?con Ahmed al Sharaa

di Francia e Germania, Jean-Noel Barrot e Annalena Baerbock, hanno intrapreso una visitagiunta a Damasco. L’obiettivo principale era intrareal, noto anche come Abu Mohammed al Jolani, il nuovo leaderno a capo della coalizione di islamisti radicali che ha deposto il presidente Bashar al Assad lo scorso 8 dicembre.alha stretto la mano al ministro, ma ha rifiutato di stringere la mano ad Annalena Baerbock, esattamente come fanno tutti gli estremisti islamici. Una brutta scena che mostra chi è davvero il nuovo padrone della. Baerbock ha dichiarato che la «Germania è determinata ad aiutare laa diventare nuovamente una casa sicura per tutti i suoi abitanti e a ricostruire uno Stato funzionale,pienotrollo del proprio territorio».