Ilgiorno.it - Lupi entrano in una stalla. Allevatore evita una strage

Leggi su Ilgiorno.it

oraanche nelle stalle. Ieri mattina in unadella località valchiavennasca di Gordona alcuni selvatici, scesi sul fondovalle dopo la notte di Capodanno per cercare cibo, sono infatti riusciti a scavare sotto la recinzione delladi Gino Dell’Adamino, posta ai limiti con il Comune di Prata Camportaccio, e sono entrati nella struttura con l’intento di banchettare. Per fortuna l’uomo, come del resto ogni giorno, si trovava proprio nellaper i lavori quotidiani necessari in questa attività ed è riuscito a mettere in fuga i. Il “bottino“? Alcuni agnelli morti e una pecora, ma avrebbe potuto essere anche maggiore visto che nellastazionano abitualmente oltre 100 capi. Il pronto intervento dell’hato la, anche se resta il danno e la paura che un episodio del genere possa accadere ancora.