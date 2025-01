Quifinanza.it - Il trasporto merci con le isole costa caro, aumento di 100 milioni di euro per la Sardegna

Aumentano i costi divia mare e a pagarli saranno lavoratori e consumatori. Secondo le stime per il 2025, è previsto un aggravio di circa 100di. Questo è dovuto agli oneri per le compagnie di navigazione che eccedono con le emissioni di CO2. La direttiva è di ben 21 anni fa e, mentre il resto dell’pa ha investito su navi a basse emissioni, l’Italia non ha usufruito del sostegno economicopeo per tale operazione.Leitaliane importano ed esportano la maggior parte della merce via mare, in particolare la. Secondo Arnaldo Boeddu, di Filt, il costo sarà scaricato sui lavoratori e i consumatori. E sono proprio questi ultimi che potrebbero scegliere di non acquistare i prodotti sardi a causa dell’dei costi, un danno economico ancora difficile da calcolare, ma che era stato portato all’attenzione delle istituzioni già 12 mesi fa.