Top-games.it - Quando i COSPLAY diventano HOT

Leggi su Top-games.it

HOT, ovverola recente moda di vestirsi ed interpretare i nostri personaggi preferiti esagera, e si traforma nell’ennesimo media di intrattenimento over-sessualizzato. Dov’è che andrebbe tracciata la linea che segna il punto effettivo di non ritorno, una volta superata?Abbiamo visto come questa tendenza al “mostrare troppo” sia ormai ben radicata nella nostra società, dai film ai lungometraggi animati, dai fumetti ai videogiochi, e adesso anche nella più recente moda di travestirsi da protagonisti di queste opere. A volte il charachter design è quello che è, e da li non si scappa, altre volte invece si nota come certi costumi si prendano delle libertà apposta per avere visualizzazioni. Esaminiamo assimeme anche questo aspetto.IHOT,succede davvero?Ormai lo abbiamo accettato, il, ovvero la moda di travestirsi da personaggi fittizzi provenienti dal mondo dell’intrattenimento, è ben radicato nella nostra società, tanto da essersi addirittura trasformato da semplice Hobby, a lavoro a tempo pieno.