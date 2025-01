Pianetamilan.it - Meteore Milan, che fine ha fatto Hauge? I suoi numeri al Bodo-Glimt

Ma che gol faceva Jens-Petter? L'esterno norvegese arrivò alnell'estate del 2021 e illuse tutti i tifosi rossoneri. 24 presenze, 5 gol e un solo assist prima di lasciare il Diavolo nel 2022. Per un breve periodo, i supporters delchiedevano a gran voce la sua titolarità, a scapito di un giovanissimo Rafael Leao, e addirittura etichettarono il classico gesto tecnico del tiro a giro come "il gol alla". Una volta lasciati i rossoneri,si spostò in Germania, all'Eintracht Francoforte, ma, anche lì, le cose non andarono benissimo. 55 presenze, 3 gol e 5 assist non sono bastati alla sua conferma, dato che, dopo un breve prestito al Gent, il classe '99 torna a casa: al. Con il club norvegese sembra essere tornati agli stessi livelli che convinse ilad acquistarlo.