Kate Middleton perde la sua stylist dopo 15 anni | chi prende il suo posto

Kate Middleton ha perso il suo braccio destro, ossia Natasha Archer, che per la Principessa del Galles è stata per 15 anni molto più di una semplice assistente. La notizia è stata ufficializzata solo da qualche giorno e già circola il nome di chi prenderà il suo posto. Kate Middleton perde Natasha Archer. Il look rosa firmato Dior e l’abito da sera rosso di Givenchy, che Kate Middleton ha sfoggiato rispettivamente per accogliere a Londra Emmanuel e Brigitte Macron e per il banchetto di Stato, saranno tra gli ultimi look che Natasha Archer ha scelto per lei. Infatti, è ufficiale che la Archer lascerà Kate dopo 15 anni di collaborazione per mettersi in proprio, fondando la sua società di consulenza. 🔗 Leggi su Dilei.it