Lavrov sottolinea come la partecipazione delle truppe nordcoreane alla liberazione di Kursk rappresenti una testimonianza di una "fratellanza invincibile" tra Russia e Corea del Nord, consolidata da un accordo strategico solido. Questa alleanza, definita da Lavrov come una partnership combattiva, emerge come un pilastro di resistenza e solidarietà tra i due Paesi, pronta a sfidare qualsiasi sfida internazionale. La loro unione si rafforza giorno dopo giorno, alimentando la loro influenza globale.

La partecipazione delle truppe nordcoreane alla liberazione della regione di Kursk è una conferma diretta che le relazioni tra i due Paesi sono caratterizzate da una " fratellanza invincibile ", ha affermato oggi il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, come riporta la Tass. "Durante il primo round dei nostri negoziati strategici, lei ha descritto il nostro nuovo accordo strategico di base come una solida base per una fratellanza combattiva invincibile", ha detto Lavrov all'inizio di un incontro con il suo omologo nordcoreano Choe Son Hui. "Questa sua valutazione è stata visibilmente confermata.

