Profilassi Herpes Zoster Gratuita per i nuovi 65enni

Se hai compiuto 65 anni nel 2024, questa è la tua occasione per proteggerti gratuitamente dal Herpes Zoster, comunemente chiamato Fuoco di Sant’Antonio. La campagna di prevenzione, promossa dal Servizio di Igiene, offre ancora possibilità di vaccinarsi a tutti i nuovi 65enni. Non perdere questa opportunità di tutela e benessere: agisci ora e mettiti al riparo dai rischi legati a questa malattia.

C’è ancora tempo per partecipare alla campagna vaccinale di prevenzione contro Herpes Zoster, che anche quest’anno viene offerta attivamente e gratuitamente a tutti i nuovi 65enni. Tutti coloro che sono nati nel 1960 e che non si sono ancora vaccinati contro l’Herpes Zoster (comunemente noto come Fuoco di Sant’Antonio), potranno recuperare mettendosi al riparo dai rischi aderendo alla campagna di vaccinazione promossa dal Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara. Il vaccino infatti, rimane uno strumento importante per la tutela della salute. LA VACCINAZIONE. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Profilassi Herpes Zoster. Gratuita per i nuovi 65enni

Il vaccino contro Herpes Zoster abbassa il rischio di demenza - Un nuovo studio rivoluzionario apre le porte a un futuro più sicuro per la nostra memoria. Il vaccino contro l’herpes zoster, noto anche come fuoco di Sant’Antonio, dimostra di ridurre significativamente il rischio di demenza, offrendo una speranza concreta per la prevenzione di questa complessa condizione.

